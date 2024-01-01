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08:06, 1 января 2024Мир

Россия начала председательствовать в СНГ

Россия стала председателем в СНГ и планирует укрепить авторитет организации

Фото: Сергей Карпухин / РИА Новости

Россия с 1 января стала председателем в Содружестве Независимых государств (СНГ). Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что среди ключевых задач на предстоящий год Россия называет укрепление связей СНГ с рядом региональных объединений, укрепление авторитета организации, а также совместное противодействие внешним вызовам.

По словам президента страны Владимира Путина, в сфере экономики Россия намерена продолжить работу по переходу на расчеты в национальной валюте.

Также с 1 января 2024 года начинается председательство России в БРИКС. Свою полноценную работу в объединении начинают пять новых членов — Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Москва уже анонсировала порядка 200 мероприятий, около 10 из них пройдут на министерском уровне.

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      Юлия Мискевич
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