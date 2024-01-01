В Одессе порядка 15 человек провели марш в честь дня рождения Бандеры

В Одессе около 15 человек провели марш в честь дня рождения Степана Бандеры

В Одессе прошел немногочисленный марш в честь дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

В мероприятии приняли участие порядка 15 человек, большинство из них прикрыли свои лица. Двое возглавлявших шествие несли развернутый флаг «Правого сектора» (запрещенная в России террористическая организация), между ними шел человек с небольшим портретом Бандеры. Некоторые несли дымящиеся факелы.

Ночью 1 января на Украине оказались под ударами несколько объектов, связанных с историческими идеологами и лидерами украинского национализма. Так, во Львове был полностью уничтожен музей генерал-хорунжего Украинской повстанческой армией (УПА, признана экстремистской организацией и запрещена в России) Романа Шухевича, а в учебных корпусах аграрного университета в Дублянах, где 100 лет назад учился Бандера, уничтожено более 600 «квадратов» кровли и перекрытия.