Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 2 января 2024Мир

Армия Израиля провела рейд на укрепрайон ХАМАС

Израильская армия провела рейд на укрепрайон ХАМАС с подземным бункером

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Израиль провела рейд на укрепленный район ХАМАС «Восточный военный форпост» с подземным бункером, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщение приводит ТАСС.

По сообщению ЦАХАЛ, «Восточный военный форпост» представляет из себя сеть из нескольких десятков зданий ХАМАС, разбросанных среди жилых домов и соединенных подземными тоннелями.

Бойцы израильской армии были обстреляны, вступили в ближний бой с боевиками движения и — как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ — разгромили отряд ХАМАС.

Ранее сообщалось, что американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий». В Вашингтоне считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Еще одна страна присоединилась к БРИКС

      В Госдуме высказались о планах Украины захватить Крым

      Россияне застряли на 35-метровом колесе обозрения

      На Украине рассказали о взломе Россией камер для слежения за ПВО

      Иностранный футболист назвал комфортную сумму для жизни в Москве

      Россия завершила перевооружение мобильной группы РВСН

      Российский военный ударом ноги отбросил украинский боеприпас

      В ХАМАС заявили о готовности к формированию единого правительства Палестины

      Армия Израиля провела рейд на укрепрайон ХАМАС

      Российские военные применили самый современный комплекс РЭБ в зоне СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости