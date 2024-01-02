Армия Израиля провела рейд на укрепрайон ХАМАС

Израильская армия провела рейд на укрепрайон ХАМАС с подземным бункером

Израиль провела рейд на укрепленный район ХАМАС «Восточный военный форпост» с подземным бункером, заявила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Сообщение приводит ТАСС.

По сообщению ЦАХАЛ, «Восточный военный форпост» представляет из себя сеть из нескольких десятков зданий ХАМАС, разбросанных среди жилых домов и соединенных подземными тоннелями.

Бойцы израильской армии были обстреляны, вступили в ближний бой с боевиками движения и — как сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ — разгромили отряд ХАМАС.

Ранее сообщалось, что американская сторона оказывает давление на Израиль, чтобы он начал «более хирургически точную фазу боевых действий». В Вашингтоне считают, что решение Израиля сократить численность своих военных в секторе Газа говорит о постепенном снижении интенсивности операции в анклаве.