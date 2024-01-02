Еще пять ракет РСЗО «Ольха» сбиты над Белгородской областью

Минобороны России: еще пять украинских ракет сбиты над Белгородской областью

Еще пять украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха» сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России.

Таким образом российская система противовоздушной обороны (ПВО) отразила уже вторую атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этот регион. До этого над Белгородской областью были сбиты четыре ракеты из той же РСЗО.

«Около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) Пять ракет были уничтожены», — сообщили в Минобороны.

Таким образом, за сутки над регионом сбили девять украинских ракет. 2 января в Белгороде несколько раз за сутки объявляли воздушную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков призывал жителей спускаться в укрытия. Известно, что при первой попытке атаки ВСУ пострадал один из жителей Белгородской области — врачи оценили его состояние как тяжелое, мужчину госпитализировали.