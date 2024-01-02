Фейерверк изувечил лицо полицейскому в Москве

Московскому полицейскому изувечило лицо запущенным во дворе фейерверком

Во время празднования Нового года московскому полицейскому изувечило лицо запущенным во дворе фейерверком. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным издания, мужчина отмечал праздник на улице с друзьями и согласился поучаствовать в запуске пиротехники. Однако несколько снарядов вылетели по неправильной траектории и попали сотруднику полиции в голову. Отмечается, что залпы фейерверка были выпущены с очень близкого расстояния.

В итоге полицейскому пробило голову. У него зафиксирована открытая черепно-мозговая травма, также врачи диагностировали ушиб мозга, контузию глаза и кровопотерю. Его состояние оценивается как тяжелое.

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