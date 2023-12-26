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14:07, 26 декабря 2023Россия

В Москве школьнику разорвало щеку петардой

В Москве школьнику разорвало щеку из-за взорвавшейся петарды

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В Москве девятикласснику разорвало щеку петардой. О происшествии сообщает Telegram-канал Shot.

Мальчик гулял с друзьями, которые бросали петарды. Одна из них взорвалась рядом со школьником.

Девятиклассника экстренно госпитализировали. Врачи диагностировали у него открытую рану щеки. Пострадавший находится в хирургическом отделении. Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее в Челябинской области мужчина пострадал в результате взрыва петарды. Жителю города Верхний Уфалей оторвало кисть руки. После взрыва в квартире, в которой находился горожанин, начался пожар.

В преддверии новогодних праздников в МЧС предупредили россиян об опасности неосторожного применения пиротехники. В частности, в министерстве предостерегли граждан от покупки петард с рук и на стихийных рынках и напомнили о необходимости следовать инструкции при запуске фейерверков.

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      Алан Босиков
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