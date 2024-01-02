Минобороны сообщило о перехвате четырех ракет РСЗО над Белгородской областью

Минобороны России: над Белгородской областью уничтожены 4 ракеты украинской РСЗО

Над Белгородской областью системой противовоздушной обороны (ПВО) перехвачены и уничтожены четыре ракеты украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Об этом сообщили журналистам в Министерстве обороны (МО) России.

В МО назвали попытку удара из РСЗО по объектам на территории России актом терроризма.

«Около 12 часов пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку (...) Дежурными средствами ПВО четыре ракеты были уничтожены», — сообщили в оборонном ведомстве.

Как ранее сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при попытке атаки пострадал один житель города, его состояние оценивается как тяжелое.

2 января в Белгороде несколько раз за сутки объявляли воздушную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков призывал жителей спускаться в укрытия.