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11:23, 2 января 2024Бывший СССР

На Украине ответили на сообщения о получении F-16

Спикер ВВС Украины Игнат: речи о получении Киевом истребителей F-16 не идет

Фото: Inquam Photos / George Calin / Reuters

Спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что речи о получении Киевом истребителей F-16 не идет. Его цитирует РИА Новости.

«Я не видел, не был там, ни про какие передачи [самолетов] речи не идет», — сказал он. Игнат отметил, что ни одной новой информации по обучению пилотов и передаче истребителей нет.

Ранее Newsweek сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже могли получить партию западных F-16. Как утверждали журналисты, в последнее время Киев сделал ряд заявлений о множестве громких побед над российскими средствами в воздухе и на море.

26 декабря военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин допустил, что истребители F-16 будут поставлены на Украину в 2024 году. По его словам, пилоты ВСУ прошли базовую подготовку. В то же время эксперт подчеркнул, что поставка самолетов не изменит ситуации на поле боя. Российские войска будут противостоять F-16 при помощи комплексов противовоздушной обороны (ПВО) дальнего действия С-400.

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      Кристина Есикова
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