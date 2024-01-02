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15:58, 2 января 2024Россия

Над Белгородом сработала система ПВО

Губернатор Гладков: над Белгородом снова сработала система ПВО

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Над Белгородом и Белгородским районом снова сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram.

«Над Белгородом и Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — сбито восемь воздушных целей на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, при обстреле погиб мужчина. Также повреждения получили строения в частном секторе, четыре автомобиля и один автобус.

Ранее в Минобороны России сообщали, что система ПВО сбила восемь ракет реактивной системы залпового огня «Ольха» в небе над Белгородской областью. К моменту атаки, совершенной в 13 часов по московскому времени, система ПВО сбила 17 ракет «Ольхи» за сутки.

1 января стало известно, что ВСУ обстреляли поселок Красное в Белгородской области — один снаряд прилетел на территорию школы.

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      Даниил Иринин
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