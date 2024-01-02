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10:10, 2 января 2024Наука и техника

Названа опасность отсутствия мирового консенсуса по ИИ

РИА Новости: регулирование ИИ сталкивается с нехваткой мирового консенсуса

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

Регулирование искусственного интеллекта (ИИ) сталкивается с проблемой нехватки гибкого политического курса правительств, а также с отсутствием консенсуса для быстрого реагирования на технологические изменения. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экспертов.

Профессор Школы бизнеса Любина при Университете Пейс Росарио Хираса заявила, что Институт будущего жизни предостерегает от беспрепятственного развития ИИ, который может стать причиной распространения ложных представлений, значительной замены рабочих мест и даже равенству или его превосходству над возможностями человеческого разума.

Правительствам следует ввести протоколы безопасности, чтобы предотвратить неконтролируемые последствия, призывает институт. По мнению директора по правовым и технологическим инициативам Северо-Западной Притцкеровской школы права Дэниела Линны, власти и регулирующие органы должны охватывать не только связанные с ИИ риски, но и преимущества.

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Преподаватель и научный сотрудник Эдинбургского университета Василис Галанос также отметил, что многие слабо регулируемые системы, считающиеся менее опасными, могут принести много вреда. Государства и международные организации должны обозначить приоритетом развитие нормативной базы, обеспечивающей этические стандарты, добавил он.

Ранее британские ученые призвали пользователей не делиться личными данными с чат-ботами. Профессор компьютерных наук Оксфордского университета Майкл Вулдридж рассказал, что чат-боты наподобие ChatGPT «очень конкретны». При этом машина может использовать личные данные пользователей в будущем, отвечая на запросы других.

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      Кристина Есикова
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