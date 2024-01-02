Под Бейрутом погиб замглавы политбюро ХАМАС

Замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури погиб в пригороде Бейрута

В пригороде Бейрута погиб заместитель главы политбюро палестинского движения ХАМАС Салех аль-Арури. Об этом сообщает палестинское агентство Al Ray.

В свою очередь источник в бюро движения в Бейруте подтвердил ТАСС информацию о гибели. По его данным, погибли еще трое активистов, которые находились в здании.

2 января стало известно, что израильский беспилотник ударил по офису палестинской группировки ХАМАС в южном Бейруте. По данным агентства NNA, офис, в который попал беспилотник, находился в районе Аль-Мушаррафия. Несколько человек получили ранения, четверых спасти не удалось.

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщил об ударе израильской армии (ЦАХАЛ) по штаб квартире Палестинского общества Красного Полумесяца (ПОКП) в Газе. В Красном Полумесяце заявили, что несколько человек спасти не удалось. Там также добавили, что израильские дроны продолжают обстреливать окрестности штаб-квартиры и больницы «Аль-Амаль» в Хан-Юнисе.