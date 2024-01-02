Под Воронежем восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса

В поселке Петропавловка восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса

В поселке Петропавловка Воронежской области восстановили теплоснабжение после схода боеприпаса. Об этом заявил глава администрации Острогожского района Сергей Хорошилов во «ВКонтакте».

«На данный момент электро, газо- и теплоснабжение в Петропавловке восстановлено», — сказал он.

По его словам, жителей разместили в пансионате Коротоякский, а также у родственников. Хорошилов пообещал всем оказать необходимую помощь. Также чиновник добавил, что на месте работают представители администрации района, Петропавловского поселения и все оперативные службы.

2 января губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что «зафиксирован аварийный сход нашего боеприпаса» в Острогожском районе. По его словам, никто не пострадал, но есть разрушения в семи домовладениях. Там могут быть повреждены несущие конструкции, остекление и кровля. Некоторых жителей пострадавшего поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения.

Минобороны также подтвердило информацию главы региона. В ведомстве отметили, что аварийный сход боеприпаса произошел около 9 часов утра по Москве. «Проводится расследование обстоятельств случившегося. На месте работает комиссия для оценки характера повреждений и оказания помощи в восстановлении домов», — говорится в заявлении.