Путин рассказал о стратегической инициативе России в зоне СВО

Путин заявил, что стратегическая инициатива в зоне СВО принадлежит России

Россия в зоне спецоперации (СВО) держит стратегическую инициативу в своих руках, заявил российский президент Владимир Путин, пишет ТАСС.

Он встретился с военными в госпитале имени А. А. Вишневского. «Если смотреть по итогам года, самое важное — то, что вы на фронте все держите жестко и, более того, практически стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня», — подчеркнул политик.

Ранее Путин рассказал, что будущее России зависит от боевой работы участников СВО. Он также заявил, что поразился подвигами бойцов. Российские военнослужащие обладают такой же силой духа и характером, которые отличали защитников Отечества в годы Второй мировой войны, отметил Путин.