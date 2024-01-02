Психолог назвала отличие детей-интровертов

Психолог Глебова заявила, что дети-интроверты отличаются осторожностью

Детей-интровертов легче воспитывать, чем экстравертов, так как они отличаются осторожностью. Об этом заявила клинический и когнитивный психолог Евгения Глебова в статье «Газеты.Ru».

Она уточнила, что дети с интровертированностью осторожно относятся к изменениям, новым людям и информации. По ее словам, такое качество помогает ребенку быть разборчивым в связях, знакомствах и выборе занятий. «У этих детей как будто встроена эффективно работающая система безопасности. Родители могут быть уверены, что ребенок не попадет в неприятности, не уйдет с незнакомцем и будет очень осмотрителен», — отметила психолог.

Глебова отметила, что интроверты предпочитают в тишине и без спешки разбираться в интересующей их теме. Такие дети не побегут за толпой, если родитель отвлечется на минуту, добавила она. Психолог также рассказала, что ребенок-интроверт сторонится шумных компаний, ему комфортно и одному.

Ранее клинический психолог Мария Макухина заявила, что отверженность — первая психологическая травма, которую взрослые могут нанести ребенку. Как она утверждала, неприятие ребенка может возникать у некоторых родителей из-за неоправдавшихся надежд.