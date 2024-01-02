Пьяный пассажир самолета напал на экипаж из-за отказа в выпивке

Mash: пьяный пассажир самолета напал на экипаж за отказ в продаже выпивки

Пьяный пассажир рейса Москва — Минеральные Воды напал на экипаж после отказа продать ему выпивку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на борту самолета Airbus A330 авиакомпании Nordwind. Большую часть полета мужчина был спокоен, однако на подлете к Грозному он потребовал бутылку коньяка. Бортпроводник отказал ему, после чего началась драка.

Во время конфликта пассажир сломал бортпроводнику руку. Пилоты, узнав о потасовке, заявили о нападении на экипаж и начали снижение. В аэропорту Минеральных Вод напавшего ждали сотрудники полиции.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) экстренно посадили в Копенгагене из-за тошноты, неожиданно возникшей у пассажиров и экипажа воздушного судна. Будет проведена проверка воздушного судна. Технические специалисты должны выяснить, была ли объективная причина недомогания пассажиров и экипажа или произошло совпадение.