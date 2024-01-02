В России отреагировали на попытку ВСУ атаковать Белгород

Сенатор Джабаров: ответные удары России помешают атакам ВСУ на Белгород

Прекратить попытки атаковать Белгород и другие приграничные регионы Вооруженным силам Украины (ВСУ) помешают ответные удары России. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Все понятно, что идет специальная военная операция (СВО). Украина, как раненый зверь, пытается нанести какой-то ответный удар. Я думаю, что наш Генеральный штаб предпринимает меры по усилению средств противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах. И я надеюсь, что те ответные удары, которые мы наносим по центрам принятия решения, по стратегическим объектам Украины принесут эффект, и эти варварские налеты на мирное население нашей страны будут сведены на нет», — отреагировал сенатор.

2 января в Белгороде трижды включали сирену ракетной опасности. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. Тех, кто находится дома, он попросил не выходить на улицу.

В этот же день в городе уже дважды звучал сигнал тревоги. Над Белгородом сработала система ПВО. Министерство обороны России сообщило, что уничтожило над регионом 17 украинских ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Ольха». Известно о двух пострадавших. Мужчина с осколочными ранениями госпитализирован в тяжелом состоянии. Также ранена женщина, у нее рваная рана левой кисти, медики оказали ей помощь на месте.

30 декабря Белгород также подвергся массированному обстрелу со стороны Украины. 25 человек стали жертвами, более 100 пострадали. Атака стала ответом на удары Москвы по городам республики 29 декабря. Российские власти настаивают, что били только по военным целям. После обстрела Белгорода в конце декабря президент России Владимир Путин отметил, что Москва будет наращивать удары по военным объектам. В ночь на 2 января стало известно об обстрелах Киева и Харькова.