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14:17, 2 января 2024Россия

Жительница Белгородской области пострадала при попытке атаки ВСУ

Белгородский губернатор Гладков: при попытке атаки ВСУ пострадала женщина

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Россиянка пострадала при попытке атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По сообщению Гладкова, россиянка получила легкое ранение — врачи диагностировали у нее рваную рану кисти. При этом от госпитализации пострадавшая отказалась.

В то же время во время первой попытки атаки ВСУ серьезные ранение получил другой житель региона, врачи оценивают его состояние как тяжелое.

Всего за сутки над регионом системы противовоздушной обороны сбили девять снарядов реактивной системы залпового огня «Ольха». Министерство обороны России охарактеризовало попытку атаки на российский регион как акт терроризма.

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      Марк Леонов
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