В Киеве гремят взрывы. Что известно о последствиях в городе

В Киеве снова прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога

В Киеве произошли повторные взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Он уточнил, что взрывы прогремели в Голосеевском районе столицы и на Оболони. Кроме того, в Печерский район выехали экстренные службы. По информации местных СМИ, в ряде районов пропал свет.

Первые взрывы за ночь с 1 на 2 января в украинской столице раздались около 04:10, передавало издание «Общественное» со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Кроме того, утром 2 января взрывы произошли в Харькове. Об этом рассказал мэр города Игорь Терехов. Подробностей он не привел. Незадолго до этого сообщалось о взрывах в Кропивницком Кировоградской области. Официального подтверждения этой информации на данный момент не поступало.

Количество выпущенных по Киеву «Кинжалов» назвали рекордным

По Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». Также, по данным Воздушных сил Украины (ВСУ), ранее был зафиксирован полет российских ударных дронов в направлении украинской столицы. Один из БПЛА заметили в небе над Бориспольским районом Киевской области.

Об атаке роя дронов российские военные корреспонденты сообщили вечером 1 января, а также крупный Telegram-канал «Рыбарь». По информации последнего, на Украину направлялись ударные дроны «Герань». «Свыше 90 "летающих мопедов" поразили этой ночью военные объекты в Одессе, Староконстантинове, Днепропетровске, Николаеве», — отмечается в публикации.

Между тем, появилась информация о второй волне ракет, запуск произвели семь Ту-95МС со стороны Каспийского моря. В свою очередь, Генштаб ВСУ отчитался об отражении ночной атаки дронов-камикадзе.

В первый день нового года в Киеве и области была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о работе систем противовоздушной обороны.

О взрывах в Киеве стало известно после теракта в Белгороде

Первая информация о взрывах в столице Украины появилась в ночь на 31 декабря. Число жителей Белгорода, погибших в результате обстрела центра города 30 декабря, выросло до 25. Среди погибших трое детей.

Украинские военные нанесли ракетный удар с применением кассетных боеприпасов. По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, 1 января в областной больнице скончалась четырехлетняя девочка, которая была в состоянии высокой степени тяжести с ранениями грудной клетки и внутренних органов. Эвакуировать ее в Москву с помощью санитарной авиации было невозможно из-за обильного кровотечения и ДВС-синдрома.

Гладков добавил, что 31 декабря за медицинской помощью обратились два человека, пострадавших в результате ракетного удара. Это женщина с открытым переломом пястной кости и мужчина с проникающим ранением глаза с инородным телом. Общее число раненых увеличилось до 109.

Путин назвал произошедшее в Белгороде спланированным терактом

Президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими назвал произошедшее в Белгороде спланированным терактом. Глава государства посетил Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского и встретился с бойцами специальной военной операции (СВО) 1 января.

В разговоре с военнослужащими он коснулся темы обстрела Белгорода. «То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт. Почему — потому что под прикрытием двух ракет "Ольха" (…) они ударили из систем залпового огня (…), прямо по центру города, где люди гуляют перед Новым годом», — указал Путин.

При этом первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил об изменении в восприятии украинского кризиса в международной организации и в мире. Он отметил, что подобное начали осознавать многие иностранные коллеги.

«Очень чувствуется изменение восприятия в мире украинского кризиса, его первопричин и перспектив решения. Для многих все четче проступает и неприглядная роль Запада в раскручивании кризиса», — подчеркнул дипломат.

После взрывов в Белгороде Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН. Чехия отказалась участвовать в этой встрече, однако после появления данных об использовании чешских ракет Vampire при атаке на город постоянное представительство страны при ООН ответило, что ее «поддержка Украины, обороняющейся против российской агрессии, соответствует нормам международного права».