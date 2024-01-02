Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:57, 2 января 2024Среда обитания

Редкое оптическое явление заметили в Московской области

Жители Подмосковья стали свидетелями редкого оптического явления — зимней радуги
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители Московской области стали свидетелями редкого оптического явления — гало, также известного как зимняя радуга. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что наблюдение этого эффекта стало возможно благодаря морозной и солнечной погоде. Жители региона стали свидетелями «тройного» солнца — «обычного», а также сразу двух светящихся ободков.

Гало появилось из-за преломления ледяных кристаллов в верхних слоях тропосферы.

Ранее, 1 декабря 2023 года, в небе над Иркутской областью показалось красное полярное сияние.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      На село в Воронежской области упал боеприпас с российского самолета. Что известно о случившемся?

      Редкое оптическое явление заметили в Московской области

      Россиянин напал на жену и ребенка с ножом и открыл стрельбу

      Расходы бюджета Украины в декабре назвали рекордными

      В РФС рассказали о переговорах с УЕФА по поводу матча с Сербией

      В Белгороде сократили рейсы общественного транспорта после ракетных обстрелов

      В Израиле заявили об успехах на севере сектора Газа

      Стало известно о потере Байденом поддержки двух категорий избирателей

      Украине предрекли потерю новых территории из-за отказа от переговоров с Москвой

      В Белгороде обезвредили неразорвавшийся снаряд

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости