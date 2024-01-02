Редкое оптическое явление заметили в Московской области

Жители Подмосковья стали свидетелями редкого оптического явления — зимней радуги

Жители Московской области стали свидетелями редкого оптического явления — гало, также известного как зимняя радуга. Об этом сообщает РИА Новости.

Агентство со ссылкой на очевидцев сообщает, что наблюдение этого эффекта стало возможно благодаря морозной и солнечной погоде. Жители региона стали свидетелями «тройного» солнца — «обычного», а также сразу двух светящихся ободков.

Гало появилось из-за преломления ледяных кристаллов в верхних слоях тропосферы.

Ранее, 1 декабря 2023 года, в небе над Иркутской областью показалось красное полярное сияние.