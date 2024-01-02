Россиян предупредили о мошенничестве в праздничные дни

Эксперт Липов: в праздники мошенники чаще рассылают фишинговые письма

Активность мошенников в праздничные дни возрастает. Пользователи чаще получают фишинговые письма с рекламными предложениями, которые имитируют сообщения от надежных источников. Об этом директор по информационным технологиям «EdgeЦентр» Сергей Липов рассказал РИА Новости.

«В период праздников интенсивность мошеннической активности значительно возрастает. Одной из наиболее популярных схем является фишинговая рассылка — это когда злоумышленники отправляют письма, например, с рекламными предложениями или уведомлениями будто от надежных источников. Они создают письма, имитирующие официальную переписку с известными брендами, банками или даже государственными структурами», — предупредил эксперт.

Отмечается, что кража данных является основной целью мошенников. Злоумышленники пытаются завладеть логинами, паролями или финансовой информацией. Пользователи могут получить письма с выгодными предложениями, а ссылка в подобных сообщениях, как правило, ведет на ложный сайт, копирующий настоящий. В фишинговых письмах используют логотипы и подписи, которые похожи на оригинальные.

В декабре «Ведомости» писали, что перед новогодними праздниками в России активизировались мошенники. Четверть таких атак приходится на банковских клиентов в возрасте от 35 до 44 лет.

В том же месяце эксперт по сетевым угрозам компании «Код Безопасности» Константин Шуленин сообщил, что кибермошенники применяют искусственный интеллект и технологию дипфейков, чтобы выдавать себя за других людей в переписках в мессенджерах или социальных сетях.