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13:17, 2 января 2024Путешествия

Стали известны подробности о загоревшемся в Токио самолете

Kyodo: загоревшийся в Токио самолет выполнял внутренний рейс

Фото: Issei Kato / Reuters

Загоревшийся в Токио самолет выполнял внутренний рейс — эти подробности об инциденте в аэропорту приводит японское агентство Kyodo.

По данным японских СМИ, самолет совершал рейс из города Саппоро на острове Хоккайдо в Ханеду. Всего на борту было около 400 пассажиров — никто из них серьезно не пострадал.

Предположительно, причиной возгорания стало столкновение с самолетом береговой охраны Японии с авиабазы Ханеда. После случившегося в Токио был создан оперативный штаб для сбора информации и координации работы экстренных служб.

О возгорании самолета в аэропорту Токио стало известно днем 2 января.

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      Марк Леонов
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