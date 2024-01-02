Турция решила не спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Анкара решила не спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Анкара решила не спешить с ратификацией договора о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком парламенте.

Источник уточнил, что дата голосования по ратификации парламентом этого документа еще не определена.

«Нам спешить некуда. Есть взаимосвязанные процессы, мы будем следить. Давления на нас по каким-либо срокам нет и не может быть», — сообщили в парламенте Турции.

26 декабря источник в турецких политических кругах сообщил, что страна одобрит заявку Швеции на членство в НАТО в ответ на позитивные новости из США по продаже Анкаре истребителей F-16.

В тот же день стало известно, что комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол вступления Швеции в НАТО. Уточнялось, что следующим этапом является рассмотрение Генеральной ассамблеей.