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12:37, 2 января 2024Мир

Турция решила не спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Анкара решила не спешить с ратификацией членства Швеции в НАТО

Фото: Johanna Geron / Pool / Reuters

Анкара решила не спешить с ратификацией договора о членстве Швеции в НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в турецком парламенте.

Источник уточнил, что дата голосования по ратификации парламентом этого документа еще не определена.

«Нам спешить некуда. Есть взаимосвязанные процессы, мы будем следить. Давления на нас по каким-либо срокам нет и не может быть», — сообщили в парламенте Турции.

26 декабря источник в турецких политических кругах сообщил, что страна одобрит заявку Швеции на членство в НАТО в ответ на позитивные новости из США по продаже Анкаре истребителей F-16.

В тот же день стало известно, что комиссия по иностранным делам парламента Турции одобрила протокол вступления Швеции в НАТО. Уточнялось, что следующим этапом является рассмотрение Генеральной ассамблеей.

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      Марк Леонов
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