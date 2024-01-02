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08:11, 2 января 2024Бывший СССР

В России оценили возможность рождественского перемирия

Сенатор Джабаров усомнился в возможности рождественского перемирия РФ и Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Заместитель преседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказался о возможности рождественского перемирия России и Украины. В беседе с «Лентой.ру» он усомнился в подобной возможности, однако заметил, что Россия может быть готова к этому шагу.

«Я думаю, [рождественское перемирие] маловероятно, потому что, во-первых, у них Рождество отмечается не как православный праздник, а как католический. (...) Им верить невозможно, но мы всегда готовы пойти навстречу, если они предложат, я думаю, мы не будем возражать против перемирия на какой-то короткий срок», — сказал сенатор.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин в одностороннем порядке поручил министру обороны Сергею Шойгу объявить режим прекращения огня на территории Украины. С 12 часов 6 января до 24 часов 7 января военные действия были запрещены.

Российский лидер предложил сделать Киеву то же самое. Президент Украины Владимир Зеленский отверг идею. Он заявил, что этот предлог Москва использует для того, чтобы подготовиться к «новой волне агрессии» против Киева и Европы.

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      Кирилл Садовский
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