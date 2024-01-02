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13:55, 2 января 2024Россия

В Белгороде отменили сигнал ракетной опасности

Губернатор Белгородской области Гладков: сигнал ракетной опасности отменен

Фото: Максим Блинов / POOL / ТАСС

В Белгороде отменен сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

2 января в Белгороде несколько раз за сутки объявляли воздушную тревогу. Губернатор Вячеслав Гладков призывал жителей спускаться в укрытия. По данным Минобороны, над Белгородской областью были сбиты девять украинских ракет.

Президент Владимир Путин заявлял, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас».

Глава государства указал, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

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      Марк Леонов
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