В Британии зафиксировали всплеск заболеваемости чесоткой

В Великобритании произошел всплеск заболеваемости чесоткой

В Великобритании зафиксировал всплеск заболеваемости чесоткой на фоне нехватки лекарств. Об этом сообщает газета The Guardian.

«Дерматологи, которые поговорили с Guardian, заявили, что ситуация стала "абсолютным кошмаром": вспышки регистрируются в домах престарелых, лечебницах и студенческих общежитиях», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на севере Британии в ноябре зарегистрировали вдвое больше случае чесотки, чем обычно. Распространение инфекции усугубляется тем, что в стране отмечается нехватка лекарств в связи с проблемам с цепочками поставок из-за конфликта на Украине.

Ранее стало известно, что в России выявили случаи заболевания гонконгским гриппом. «Заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями обусловлена респираторными вирусами: аденовирусом, сезонным коронавирусом, риновирусом, вирусом парагриппа, РС — вирусом, метапневмовирусом, бокавирусом, новым коронавирусом COVID-19, гриппом А2(H3N2), гриппом В», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Ярославской области.