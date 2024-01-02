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15:02, 2 января 2024Россия

В России изменятся правила по виду на жительство для некоторых иностранцев

В РФ иностранным специалистам будет предоставляться право вида на жительство

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Высококвалифицированным иностранным специалистам с 7 января 2024 года будет предоставляться право получения бессрочного вида на жительство в России. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Отмечается, что изменения были ранее внесены в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

Таким образом, вид на жительство будет выдаваться без ограничения срока действия высококвалифицированному специалисту, который не менее двух лет занимался трудовой деятельностью на территории России. Помимо того, бессрочный вид на жительство также получат члены его семьи, при условии, что все они проживают в России.

Ранее управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тысячи россиян, которые не подали документы для получения вида на жительство к установленному сроку, то есть к 30 ноября.

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      Никита Абрамов
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