Во Франции задержали 12 человек за попытку освободить нелегалов

Во Франции задержали людей, планировавших напасть на центр содержания мигрантов

Французская полиция задержала 12 человек, которые планировали освободить нелегалов из парижского центра содержания мигрантов в ходе нападения 31 декабря. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Отмечается, что полиция задержала злоумышленников, когда те, закрыв лица масками, направлялись к зданию центра. Недалеко от места задержания полицейские нашли фургон с материалами для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Среди задержанных есть итальянец, который находится в списке S французских служб. В него вносят лиц, представляющих угрозу безопасности страны.

В ноябре в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщили о задержании 68-летнего нелегала, который поджег кабинет начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апшеронскому району.

В октябре также стало известно о задержании силовика, который передавал мигрантам сведения о планирующихся облавах на нелегалов.