Во Франции задержали 12 человек за попытку освободить нелегалов
Французская полиция задержала 12 человек, которые планировали освободить нелегалов из парижского центра содержания мигрантов в ходе нападения 31 декабря. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
Отмечается, что полиция задержала злоумышленников, когда те, закрыв лица масками, направлялись к зданию центра. Недалеко от места задержания полицейские нашли фургон с материалами для изготовления бутылок с зажигательной смесью.
Среди задержанных есть итальянец, который находится в списке S французских служб. В него вносят лиц, представляющих угрозу безопасности страны.
В ноябре в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщили о задержании 68-летнего нелегала, который поджег кабинет начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апшеронскому району.
В октябре также стало известно о задержании силовика, который передавал мигрантам сведения о планирующихся облавах на нелегалов.