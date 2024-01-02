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17:14, 2 января 2024Мир

Во Франции задержали 12 человек за попытку освободить нелегалов

Во Франции задержали людей, планировавших напасть на центр содержания мигрантов
СюжетВручение повесток на улице: главное

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Французская полиция задержала 12 человек, которые планировали освободить нелегалов из парижского центра содержания мигрантов в ходе нападения 31 декабря. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.

Отмечается, что полиция задержала злоумышленников, когда те, закрыв лица масками, направлялись к зданию центра. Недалеко от места задержания полицейские нашли фургон с материалами для изготовления бутылок с зажигательной смесью.

Среди задержанных есть итальянец, который находится в списке S французских служб. В него вносят лиц, представляющих угрозу безопасности страны.

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10 декабря 2023

В ноябре в управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю сообщили о задержании 68-летнего нелегала, который поджег кабинет начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Апшеронскому району.

В октябре также стало известно о задержании силовика, который передавал мигрантам сведения о планирующихся облавах на нелегалов.

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      Даниил Иринин
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