ВСУ обстреляли Шебекино

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле Шебекино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Шебекино в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского приграничного региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«ВСУ обстреляли город Шебекино. По предварительной информации, пострадавших нет», — пояснил глава области.

По его словам, один из снарядов прилетел в административное здание промышленного предприятия. В результате попадания в строении выбиты окна. Возгораний нет. Гладков отметил, что оперативные службы прибыли на место.

ВСУ на протяжении дня подвергает Белгородскую область обстрелам. Так, первую за сутки воздушную тревогу в Белгороде объявили в 12:06 по московскому времени. Ее отменили спустя 39 минут в 12:45. По словам Гладкова, при обстреле пострадал мужчина, которого госпитализировали в тяжелом состоянии.

Вторая воздушная тревога была объявлена в 13:16 по московскому времени и продлилась до 13:51. Третью ракетную опасность объявили в 14:27.