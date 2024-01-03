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21:38, 3 января 2024Мир

Приток нелегальных мигрантов в США установил абсолютный исторический рекорд

Fox News: приток нелегальных мигрантов в США установил исторический рекорд

Фото: Jose Luis Gonzalez / Reuters

Число нелегальных мигрантов, которые попали на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на источники в Таможенно-пограничной службе США.

По данным ведомства, таким образом приток нелегальных мигрантов в Соединенные Штаты установил абсолютный исторический рекорд. «Это наибольшее общее число за один месяц, когда-либо зафиксированное, а также первый раз, когда число мигрантов превысило 300 тысяч», — сообщает телеканал.

Ранее губернатор Техаса Грэг Эббот обвинил американского лидера Джо Байдена в разрушении США из-за позиции Белого дома по нелегальным мигрантам.

Невозможность справиться с потоком беженцев стало причиной критики нынешней администрации Белого дома. Республиканская оппозиция заставляет демократов отчитываться за неудачи на границе, заблокировав к тому же голосование по выделению помощи Украине.

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