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09:45, 3 января 2024Наука и техника

Установлена причина смерти первооткрывателей гробницы Тутанхамона

Ученые нашли причину смерти археологов, открывших гробницу Тутанхамона

Фото: Mohamed Abd El Ghany / Reuters

Ученые установили причину гибели первооткрывателей гробницы Тутанхамона под руководством исследователя-любителя Говарда Картера. Об этом сообщает РИА Новости.

Картер открыл гробницу 3 января 1924 года. Деньги на экспедицию выделил британский богач Джордж Герберт. В помещении было найдено множество золотых предметов, колесница, царский трон, вазы, несколько ларей, ценные артефакты. На двери была надпись «Небхепрура», что означает Усыпальница.

Джордж Герберт неожиданно скончался годом ранее. По официальной версии — от заражения крови. В 1923 году ушел из жизни египетский принц Али Камель Фахми Бей, в 1924 году — рентгенолог сэр Арчибальд Дуглас-Рейд. В 1928-м умер археолог Артур Мейс, а в 1929-м — секретарь Говарда Картера Ричард Бартель.

Одной из причин гибели Герберта назвали пещерную болезнь, вызываемую микроскопическими грибками Aspergillus, которые поражают дыхательные пути. При этом другие смерти оказались не связаны с тайной гробницы. Принца Али Камеля Фахми Бея застрелила собственная жена, а рентгенолог Арчибальд Дуглас-Рейд получил большую дозу облучения.

Кроме того, сам исследователь Картер умер в 1939 году в возрасте 64 лет от рака. Охранявший вход в погребальную камеру Сержант Ричард Адамсон дожил до 1982 года.

Ранее группа ученых доказала, что желтое стекло ливийской пустыни, из которого изготовлен кулон Тутанхамона, имеет внеземное происхождение и образовалось в результате удара метеорита о поверхность Земли.

Фараон Тутанхамон правил в Древнем Египте приблизительно в 1332-1323 годах до нашей эры. Он взошел на престол в возрасте 10 лет, умер в 19 лет. Гробницу Тутанхамона обнаружили в 1922 году.

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      Алевтина Запольская
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