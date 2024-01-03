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21:08, 3 января 2024Мир

В США определился новый кандидат в президенты

Роберт Кеннеди-младший собрал подписи в Юте для выдвижения в президенты США
Роберт Кеннеди-младший

Роберт Кеннеди-младший. Фото: Mark Makela / Reuters

В США определился новый кандидат на президента —Роберт Кеннеди-младший собрал в штате Юта необходимое количество подписей для выдвижения своей кандидатуры на выборах в 2024 году. Об этом сообщается на сайте политика.

Ожидается, что в среду, 3 января, Кеннеди-младший объявит о планах попадания в списке кандидатов во всех 50 штатах страны. Он является племянником бывшего президента США Джона Кеннеди.

В декабре рейтинг кандидата в президенты США Дональда Трампа впервые превысил рейтинг действующего главы государства Джо Байдена в предвыборных опросах. Самый популярный из прочих кандидатов, Роберт Кеннеди-младший, набрал восемь процентов. Опрос проводился с 29 ноября по 4 декабря онлайн и лично, в нем приняли участие 1500 человек. Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.

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      Марина Совина
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