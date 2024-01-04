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21:57, 4 января 2024Экономика

В ООН заявили о росте экономики России

ООН: Экономика России выросла на 2,7% в 2023 году

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

В 2023 году экономика России выросла на 2,7 процента, заявил директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи. Его слова приводит ТАСС.

Мукерджи отметил, что в 2024 году рост экономики замедлится. По подсчетам Всемирной организации, в текущем году он составит 1,3 процента. При этом Мукерджи отметил, что глобальный рост в 2023 году составит около 2,7 процента. В 2024 году ожидается его снижение 2024 году до 2,4 процентов, добавил он.

Ранее Минэкономразвития улучшило оценку по росту ВВП России в 2023 году до 3,5 процентов, заявил глава ведомства Максим Решетников. Такие же цифры до этого называл президент России Владимир Путин, указывая, что по этому параметру российская экономика превосходит любую европейскую.

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      Марина Совина
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