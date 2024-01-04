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21:32, 4 января 2024Экономика

В ООН спрогнозировали снижение глобального экономического роста

В ООН прогнозируют снижение глобального экономического роста в 2024 году до 2,4%

Фото: Pixabay

Директор отдела экономического анализа и политики департамента по экономическим и социальным вопросам ООН Шантану Мукерджи спрогнозировал снижение роста глобальной экономики в 2024 году, сообщает РИА Новости.

По его словам, согласно подготовленному докладу, глобальный рост в 2023 году составит около 2,7 процента. Прогноз на 2024 год составит 2,4 процента, добавил Мукерджи.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал, что экономический рост России в 2023 году предварительно составит 3,5 процента. Министр отметил, что улучшение оценок Росстатом (плюс 5,9 процента в 2021 году и минус 1,2 процента в 2022-м) говорит об устойчивости экономики и ее успешной адаптации к санкциям и постковидной ситуации. Ведомство также пересмотрело прогноз по росту ВВП в 2023 году, улучшив его до 3,5 процента, отметил он.

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      Марина Совина
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