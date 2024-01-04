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12:04, 4 января 2024Экономика

В Россию начали поставлять больше холодильников

Глава ИРТП Пелаццо сообщил, что Италия увеличила экспорт холодильников в Россию

Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Италия увеличила экспорт холодильников в Россию. Об этом сообщил глава Итало-российской торговой палаты (ИРТП) Фердинандо Пелаццо, передает РИА Новости.

По словам Пелаццо, Италия начала поставлять больше холодильников и оборудования для пищевой обработки в Россию, несмотря на общий спад экспорта в этой отрасли. Он назвал это хорошим сигналом, свидетельствующим о том, что «экспорт из Италии реанимируется».

Глава ИРТП также заверил, что поставки холодильников и оборудования в Россию увеличиваются при полном соблюдении санкций. Он подчеркнул, что «все прозрачно и легально».

Ранее стало известно, что ИРТП планирует запустить систему, которая позволит российским компаниям покупать несанкционные итальянские товары за рубли. Уточнялось, что система может заработать с 14 февраля 2024 года.

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      Олег Давыдов
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