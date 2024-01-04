Маск обвинил администрацию Байдена в содействии нелегальной миграции

Маск обвинил администрацию Байдена в активном содействии нелегальной миграции

Американский миллиардер Илон Маск выступил с раскритиковал администрацию президента США Джо Байдена, обвинив ее в содействии нелегальной миграции. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

«На данный момент нет никаких сомнений в том, что нынешняя администрация активно содействует нелегальной иммиграции. Цифры говорят сами за себя», — заявил предприниматель.

Он подчеркнул, что, согласно статистическим данным, показатели по нелегальной миграции в США за время президентства Байдена значительно хуже, чем за время работы его предшественников — Барака Обамы и Дональда Трампа.

Ранее стало известно, что число нелегальных мигрантов, которые попали на территорию США со стороны Мексики в декабре 2023 года, превысило 302 тысячи человек. По данным Таможенно-пограничной службы США, таким образом приток нелегальных мигрантов в страну установил абсолютный исторический рекорд.