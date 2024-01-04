Москвичам рассказали об ослаблении морозов

Синоптик Шувалов предупредил москвичей об ослаблении морозов 6 января

В Москве 6 января ожидается ослабление морозов. Таким прогнозом в беседе с «Лентой.ру» поделился руководитель Прогностического центра «METEO» Александр Шувалов.

«В этот день температура слегка повысится. Морозы ослабеют где-то до минус 14-16 градусов в дневные часы. Но это будет очень кратковременное ослабление морозов, связанное с прохождением по югу Центрального федерального округа циклона, который накроет Москву облачной шапкой и осадками в виде снега», — предупредил Шувалов.

После этого уже 7 января начнется очередное понижение температуры: до минус 20-25 градусов в ночные часы и до минус 15-20 в дневные часы Александр Шувалов руководитель Прогностического центра «METEO»

«7 и 8 января у нас будет достаточно холодно. Температура будет существенно ниже той, которая должна быть по средним многолетним данным в эти дни января», — поделился прогнозом синоптик.

По словам Шувалова, после окончания новогодних каникул в Москве и области морозы пойдут на спад.

«Температура постепенно ослабеет и вернется в более привычные рамки: минус 13-18 в ночные часы и минус 9-14 в дневные часы. Это тоже будет чуть ниже нормы, чем средние многолетние значения, но уже не 25-30 градусов ниже нуля. Но это только после 9 января», — заключил он.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что ночь на 4 января в Москве стала самой холодной с начала зимы. Он подчеркнул, что подобных морозов в этот день в столице не было 42 года.

