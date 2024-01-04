На Украине заявили о невозможности победить Россию

Олег Соскин: Украина не может победить Россию из-за отсутствия вооружения

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил о невозможности победить Россию. Об этом он заявил на своем YouTube-канале.

«Мы ж победить не можем. Победить можно тогда, когда у тебя есть оружие, ракеты, когда ты вооружен. А если ты бегаешь с томагавками, луками и стрелами, то как ты можешь победить?» — заявил он.

Соскин также заявил, что Запад использует украинцев в конфликте с Россией в качестве пушечного мяса. По его словам, западные страны фактически предали Киев, прекратив поставки вооружения.

Ранее Соскин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен уйти в отставку из-за неспособности защитить страну от ударов России. Также он призвал уйти в отставку и министра обороны Украины Рустема Умеров. Эксперт отметил бессилие главы государства против ударов России по Украине.