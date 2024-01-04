На Украине заявили о провале массированного удара по России

Генерал ВСУ Кривонос: Украина провалила план атаки по России «миллионами дронов»

Украинские военные провалили план массированного удара по России при помощи «миллионов дронов». В ближайшее время подобную атаку провести не удастся, заявил отставной генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Кривонос. Его слова приводит РИА Новости.

Одной из главных причин срыва плана военный назвал недостаточные производственные мощности для создания «десятков тысяч и миллионов дронов». Вторым факторов он счел коррупцию среди украинских чиновников. «Выделенные на эти цели (на создание массового производства беспилотных летательных аппаратов, БПЛА — прим. "Ленты.ру") деньги были разворованы», — посетовал Кривонос.

В результате выделенных средств оказалось недостаточно для налаживания бесперебойных поставок БПЛА на фронт, добавил отставной генерал ВСУ. «Разрушен миф о том, что десятки тысяч и миллионов дронов заполнят небо над Россией. Этого нет», — резюмировал Кривонос.

Ранее в Министерстве обороны России заявили, что суммарная помощь Украине со стороны западных государств-партнеров составила в общей сложности свыше 200 миллиардов долларов.