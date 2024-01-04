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12:26, 4 января 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли два города в Запорожской области

Рогов: города Токмак и Васильевка в Запорожской области попали под обстрел ВСУ

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Города Токмак и Васильевка в Запорожской области попали под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Рогов рассказал, что утром 4 января ВСУ начали обстреливать город Токмак из реактивной системы залпового огня. «Работают системы ПВО России. Подробности позже», — написал он.

Также Рогов заявил, что прошлой ночью украинские военные вели артиллерийский обстрел Васильевки. В результате была повреждена подстанция, в городе начались проблемы с электроснабжением.

3 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о двух обстрелах Белгорода со стороны ВСУ. Он назвал ситуацию в городе напряженной.

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      Олег Давыдов
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