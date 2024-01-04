Российская авиация уничтожила склад боеприпасов в Харьковской области
Оперативно-тактическая авиация Воздушно-Космических сил (ВКС) России уничтожила склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, хранилище принадлежало 113-й бригаде территориальной обороны украинской армии. Оно располагалось неподалеку от населенного пункта Жовтневое.
«Также поражена живая сила и военная техника в 117 районах», — заверил Конашенков.
Ранее, 1 января российские военные поразили предприятие, производящее беспилотники Украины, в районе города Чугуев в Харьковской области.
Также ВКС разбили четыре склада топлива для военной техники ВСУ неподалеку от Одессы, Днепропетровска и Константиновки, а также 94 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях.