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12:43, 4 января 2024Среда обитания

Самолет прервал взлет в турецком аэропорту из-за кошки﻿

Самолет Turkish Airlines прервал взлет из Стамбула из-за сбежавшей кошки

Фото: Gregor Fischer / Getty Images

Самолет компании Turkish Airlines прервал взлет из аэропорта Стамбула из-за убежавшей от хозяйки кошки. Животное стало разгуливать по салону. На него не было оформлено соответствующих документов. Об этом сообщает РИА Новости.

Кошка сбежала из сумки в ручной клади и вызвала беспокойство у пассажиров. Из-за этого инцидента экипажу пришлось направить самолет обратно к терминалу аэропорта, а хозяйку и кошку — высадить.

В то же время подобная попытка нелегально провезти животное не стала первой для виновницы. На этом фоне руководство авиакомпании приняло решение внести пассажирку в черный список.

Случаи нелегального провоза животных в самолете — не редкость. С подобным инцидентом ранее столкнулась авиакомпания Saudi Arabian Airlines. В конце ноября 2012 года ее самолет не смог взлететь из аэропорта Эр-Рияда из-за того, что на борт пробралась кошка. Тогда члены экипажа пытались три часа поймать животное, но их попытки в итоге оказались тщетны. В итоге руководство авиакомпании приняло решение заменить самолет.

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      Анатолий Акулов
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