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21:38, 4 января 2024Мир

США решили ввести новые санкции из-за сотрудничества России с КНДР и Ираном

США намерены ввести новые санкции против РФ из-за сотрудничества с КНДР и Ираном
СюжетСанкции против России:

Фото: Erin Scott / Reuters

США намерены ввести новые санкции против военно-технического сотрудничества России с КНДР и Ираном. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

По его словам, ограничительные меры будут «введены в отношении тех, кто работает над осуществлением поставок оружия». Кирби также добавил, что Вашингтон намерен публиковать информацию о поставках оружия, которые якобы осуществляются.

4 января газета Wall Street Journal писала, что Россия якобы планирует закупить баллистические ракеты малой дальности у Ирана. Издание утверждает, что Россия также сотрудничает в данном вопросе с Северной Кореей.

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что доказательств незаконного военно-технического сотрудничества России и КНДР нет. Она также возложила ответственность за обострение ситуации в регионе на США и их союзников.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать заявления США о военном сотрудничестве РФ с Ираном.

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      Марина Совина
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