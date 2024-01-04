Telegraph: Россия наносит удары по оборонной промышленности Украины

Россия наносит удары по оборонной промышленности Украины, чтобы ослабить ее военный потенциал. Так действия российских войск оценила британская газета The Telegraph.

«Министерство обороны Великобритании заявило, что удары Москвы около сотней высокоскоростных снарядов по Киеву и Харькову (...), вероятно, были нацелены на украинские объекты производства беспилотников и ракет», — написали авторы материала.

Отмечается, что цель атаки России — ослабить военный и промышленный потенциал Украины и ограничить ее способность наносить удары.

Ранее экс-офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет заявил, что конфликт на Украине, по сути, закончен, так как Россия уже одержала в нем победу. По словам эксперта, Россия «непобедима, и ее никогда не удастся погасить».