В США указали на проигрыш Украины в конфликте с Россией

Экс-офицер ВС США Беннет: Россия уже одержала победу в конфликте на Украине

Конфликт на Украине, по сути, закончен, так как Россия уже одержала в нем победу. Об этом в интервью «Известиям» рассказал экс-офицер Вооруженных сил США, политолог Скотт Беннет.

По его словам, президент Франции Эммануэль Макрон, немецкий канцлер Олаф Шольц, экс-премьер-министр Британии Лиз Трасс и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также финансист Джордж Сорос, фонд Билла Гейтса «отчаянно пытались свергнуть Россию, начиная с Украины».

«Но это не удалось», — подчеркнул политолог.

Как отметил Беннет, эти правительства и в дальнейшем будут терпеть неудачи, так как решимость и самоотверженность российского народа несгибаемы. По словам экс-офицера, Россия «непобедима, и ее никогда не удастся погасить».

«А конфликт на Украине, по сути, проигран. Россия в нем победила», — резюмировал Скотт Беннет.

Ранее турецкий обозреватель Юсель Оздемир рассказал, что российско-украинский конфликт закончится проигрышем и потерей территорий для Украины. Он также счел, что главной стороной военного конфликта с Россией является Запад, а не киевская администрация, поэтому в конечном счете Украина просто останется разрушенной.

В свою очередь, бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в конце прошлого года предположил, что реальная способность Украины выдержать конфликт закончится к январю 2024 года, однако власти США будут до последнего отрицать ее проигрыш.