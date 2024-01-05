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06:00, 5 января 2024Мир

Украину назвали полигоном НАТО для борьбы с Россией

МИД назвал Украину полигоном НАТО для борьбы с Россией в цифровом пространстве
СюжетРоссия и НАТО:

Спецпредставитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Артур Люкманов заявил, что Украина превратилась в полигон НАТО для испытания методов борьбы с Москвой в цифровом пространстве. Его слов приводит РИА Новости.

Дипломат рассказал, что в ноябре 2023 года главное управление разведки минобороны Украины публично взяло на себя ответственность за ряд компьютерных атак на российские информационные ресурсы.

«Приходится констатировать, что эта страна стала фактически полигоном НАТО для испытания методов противоборства в цифровом пространстве», — подчеркнул он.

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      Марина Совина
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