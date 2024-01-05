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12:11, 5 января 2024Мир

Финляндия решила запретить импорт СПГ из России

Helsingin Sanomat: Финляндия решила запретить импорт СПГ из России с 2025 года

Фото: Mircea Moira / Reuters

Финляндия решила запретить импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) в этом году, запрет вступит в силу с начала 2025 года. Об этом сообщил газете министр охраны окружающей среды и климата Финляндии Кай Мюккянен, в ведении которого находится сфера СПГ, передает ТАСС.

«Я не хочу обещать какую-то конкретную дату, но, надеюсь, в следующем году мы окажемся в такой ситуации, когда запрет вступит в силу», — сказал глава ведомства.

При этом финская компания Gasum сообщила на своем сайте, что продолжает импорт СПГ из России по контракту. Также отмечается, что поставки российского СПГ уже запретили на крупнейший терминал в Финляндии «Инкоо».

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      Виктория Кондратьева
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