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06:29, 5 января 2024Мир

Байдена раскритиковали за поддержку Украины

Губернатор Флориды Десантис: Байден не может назвать цель поддержки Украины
Рон Десантис

Рон Десантис. Фото: Mike Blake / Reuters

Губернатор штата Флорида, кандидат на пост американского президента от Республиканской партии Рон Десантис заявил, что действующий лидер страны Джо Байден не может объяснить согражданам конечную цель поддержки Украины в ее конфликте с Россией. Слова Десантиса приводит телеканал CNN.

Десантис раскритиковал Байдена за поддержку Украины и подчеркнул, что тот не может конечную цель происходящего. «Он не говорит об этом», — отметил он.

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Глава Флориды назвал приоритетами США защиту собственной границы и Китай, однако власти игнорируют эти факторы, отправляя «ужасно много денег» Киеву. Десантис призвал завершить украинский конфликт и подчеркнул, что в случае победы на президентских выборах он не допустит отправки американских военнослужащих для участия в действиях на Украине.

Ранее Госдеп усомнился в возможности поддерживать Украину на уровне прошлых лет. В ведомстве уточнили, что размер оказываемой Киеву помощи вряд ли достигнет показателей 2022-2023 годов.

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      Марина Совина
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