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22:24, 5 января 2024Мир

Стало известно о продолжении переговоров в США по охране границ и помощи Украине

РИА Новости: в Конгрессе США продолжаются переговоры по финансированию Украины

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Переговоры в Конгрессе США по ужесточению охраны границы и выделению финансирования для Украины продолжаются. Об этом сообщил РИА Новости источник в американском Конгрессе.

По словам собеседника агентства, прорыва пока не достигнуто. «Предпринимаются попытки увязать дополнительное финансирование для Украины с обеспечением безопасности границы», — сказал он.

Ранее спикер Палаты представителей США, республиканец от Луизианы Майк Джонсон отметил, что контроль за южной границей США сейчас намного важнее Украины для республиканцев, а национальная безопасность «начинается на наших границах». По мнению Джонсона, нынешняя администрация Белого дома не сделала ничего вразумительного для контроля над границей с Мексикой, в то время как запрашивает миллиарды долларов на помощь Украине.

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      Марина Совина
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