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16:47, 5 января 2024Мир

В Шотландии украинских беженцев лишат выплат на жилье

Daily Record: власти Шотландии не будут платить за жилье для беженцев с Украины

Фото: Roland Marske / Globallookpress.com

Власти Шотландии отказались продолжать покрывать расходы местных властей на краткосрочное жилье для беженцев с Украины, пишет Daily Record.

Отмечается, что в прошлом году на покрытие расходов на краткосрочное жилье для беженцев местные власти получили 10 миллионов фунтов стерлингов. Отказ продолжать финансирование в шотландском правительстве связали с проблемами с бюджетом.

В свою очередь местные власти допустили, что им придется прекратить поддерживать гостиницы, в которых размещены беженцы.

Ранее сообщалось, что украинские беженцы в Великобритании все чаще становятся жертвами мошенничества с поддельными визами и обманом при предоставлении жилья.

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      Варвара Кошечкина
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