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18:12, 5 января 2024Мир

В США заявили о невозможности признания Западом поражения на Украине

Полковник Макгрегор: Запад никогда не признает свое поражение на Украине

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Запад никогда не признает свое поражение на Украине, поскольку это означало бы признание в банкротстве и отсутствии стратегии. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Они не собираются признаваться в том, что совершают что-то неправильное. Такого просто не происходит в Вашингтоне, но знают ли они об этом в частном порядке — абсолютно точно, как и во всем мире», — сказал он.

Ранее Макгрегор предупредил, что Соединенные Штаты могут разместить ракеты в Финляндии, чтобы спровоцировать Россию на ответные действия. По его словам, Вашингтон намерен превратить Финляндию «в магнит для атаки» России.

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      Семен Александров
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